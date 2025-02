Panorama.it - Israele: Restituiti i resti di Shiri Bibas. Liberati gli ultimi ostaggi della prima fase

Ieri sera Hamas ha affermato di aver consegnato il corpo dell'o uccisoalla Croce Rossa. Secondo quanto riportato da Channel 12 News , la Croce Rossa ha informatodi essere stata convocata da Hamas in un luogoStriscia di Gaza, dove sarebbe stata consegnata una bara con il corpo di. Successivamente, un funzionario israeliano ha confermato che Hamas aveva consegnato una bara alla Croce Rossa. Quest'ultima, a sua volta, l'ha passata all'IDF, che provvederà a trasferirla al National Institute of Forensic Medicine per procedere con l'identificazione del corpo. Il MinisteroSalute ha dichiarato: «Il National Center for Forensic Medicine è pronto a effettuare l'esame identificativo; i team, comprensivi di medici legali e dei laboratori del centro, sono pronti a fornire una risposta nel minor tempo possibile, nel pieno rispettosensibilitàfamiglia».