2anews.it - Ischia, sorpresa con oltre 1 kg di hashish: 26enne in manette

Leggi su 2anews.it

La donna è stata fermata nel comune di Forio d’mentre cercava di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo. La Polizia di Stato ha arrestato unadi Castel Volturno per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti nel transitare in via San Vito, nel comune di Forio d’, hanno notato una donna che, con fare .