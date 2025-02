Ilnapolista.it - Inzaghi vuole battere il Genoa per mettere pressione al Napoli in vista dello scontro diretto

Leggi su Ilnapolista.it

Il Feyenoord è tutt’altro che una sfida impossibile per l’ìInter di Simone, infatti la GazzettaSport sottolinea che l’Inter ci crede, ma crede anche molto allo scudetto ed è per questo che il tecnico ha intenzione di puntare sulla sfida contro ililpotrebbe voler dire anche complicare psicologicamente l’approccio delalla gara di domani a Como. Lo scudetto, del resto, è questa roba qui. È una continua ricerca di un equilibrio psicofisico. E non è detto che le tappe di avvicinamento a quelle dolomitiche – per citare una metafora al sapore di Giro d’Italia – non possano essere a loro volta significative per la classifica. Lo sa bene, che infatti – come si legge in un altro pezzo della pagina – è intenzionato a schierare tutti e tre i diffidati, senza ragionare troppo sulla partita del Maradona tra una settimana”.