Inzaghi: «Napoli-Inter non è una gara decisiva, non vedo un confronto con Conte ma tra due ottime squadre»

Simone, tecnico dell’, ha rilasciato un’vista a Sky Sport dove ha parlato anche dello scontro diretto contro ildel prossimo weekend.: «non è una, nonunconma tra due»Sulle caratteristiche dei suoi giocatori ha dichiarato:«Penso che questaumilta? e cattiveria ce l’abbia sempre avute. Sono 3 anni e mezzo che i ragazzi lo stanno dimostrando, cercando di andare sempre oltre i propri limiti e di andare piu? avanti possibile in ogni competizione. E? chiaro che tante volte gli esiti delle partite sono condizionati dagli episodi, nei match piu? importanti, soprattutto, serve essere perfetti. In quest’ultimo periodo non lo siamo stati sempre, come dimostrato anche dalla sfida contro la Juve».