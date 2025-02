Inter-news.it - Inzaghi: «KO con la Juventus ci migliorerà! Mi fido dei miei attaccanti»

Leggi su Inter-news.it

, oltre ad aver parlato del prossimo Napoli-Inter, è ritornato sul KO con laper poi ribadire la fiducia nei suoi.BRUTTO KO – Simonesi è concesso a Sky Sport parlando anche della sconfitta contro ladi domenica scorsa: «Tutte le sconfitte fanno male. Per come e? andata la partita, quella contro lae? stata una brutta sconfitta. Ci servira? senz’altro per migliorarci. Se andiamo ad analizzare le tre sconfitte in 40 giorni iragazzi hanno sempre creato tantissime palle gol. Poi bisogna sempre considerare il tipo di avversario e anche il fatto che certe partite non si riesce a vincerle per questioni di centimetri. Anzi, a volte si finisce addirittura per perderle».CATTIVERIA – Poinon vuole sentire parlare di scarsa umiltà: «Penso che questa Inter umilta? e cattiveria ce l’abbia sempre avute.