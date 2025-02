Inzaghi | Il ko con la Juventus ci migliorerà A Napoli non è decisiva

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter Campione d’Italia tornerà in campo dopo l’ultima sconfitta in campionato contro laper riprendere la marcia, a braccetto con il, verso lo scudetto in vista dello scontro diretto dello Stadio Maradona del 2 marzo. Come sempre accade, il periodo compreso tra febbraio e marzo è sempre il più delicato e soprattutto decisivo della stagione nerazzurra; lo sa bene Simoneche ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.Le parole diL’ex allenatore della Lazio comincia parlando della sconfitta di Torino dell’ultima giornata, battuta d’arresto che, nonostante anche ilsia stato fermato sul pareggio dall’Udinese in casa, ha fatto salire il ritardo dell’Inter sui partenopei a 2 punti e con lo scontro diretto ancora da giocare: “Perdere una partita fa sempre male e per come è maturata è stata una sconfitta bruciante.