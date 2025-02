Ilnapolista.it - Inzaghi contro il Genoa schiererà tutti e tre i diffidati: Bastoni, Barella, Mkhitaryan

ile tre iIl Feyenoord è tutt’altro che una sfida impossibile per l’Inter di Simone, infatti la Gazzetta dello Sport sottolinea che l’Inter ci crede, ma crede anche molto allo scudetto ed è per questo che il tecnicoil(si gioca oggi alle 20.45)e tre i. Calhanoglu invece andrà in panchina, al suo posto Asllani provato ieri in allenamento.“battere ilpotrebbe voler dire anche complicare psicologicamente l’approccio del Napoli alla gara di domani a Como. Lo scudetto, del resto, è questa roba qui. È una continua ricerca di un equilibrio psicofisico. E non è detto che le tappe di avvicinamento a quelle dolomitiche – per citare una metafora al sapore di Giro d’Italia – non possano essere a loro volta significative per la classifica.