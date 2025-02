Secoloditalia.it - Intolleranti anche in famiglia, se il figlio si fidanza con il “nemico” per i dem è una tragedia

Al cuor non si comanda. E nessuno, specie se di provata fede progressista, un genitore liberal e moderno dovrebbe interferire nelle relazioni altrui, figli compresi. Ma che succede inse lagiovane coppia sfida le appartenenze politiche e se ne frega della tessera di partito del partner? Come reagiscono mamma e papà se un/a ha una relazione con un avversario politico? A vivere la relazione mista come un lutto, udite udite, sono i genitori di centrosinistra mentre quelli schierati con il centrodestra accettano con maggiore tolleranza “il fattaccio”. Lo rivela uno studio dell’osservatorio Monitoring democracy elaborato dal dipartimento di Scienze sociali e politiche della Bocconi. A vivere molto male, con disagio e disappunto, una relazione amorosa “bipartisan” sono gli elettori del Pd e di Avs.