Calciomercato.it - Inter, Thuram spaventa Inzaghi: adesso l’obiettivo è il Napoli

L’attaccante francese non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia: contro il Genoa chance per Correa al fianco di capitan LautaroLa caviglia fa ancora male e Marcusnon sarà perciò tra i protagonisti questa sera dell’anticipo di campionato a San Siro contro il Genoa.Marcus(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante francese non ha smaltito ancora la contusione alla caviglia e anche nel Derby d’Italia perso domenica scorsa contro la Juventus era entrato in campo ancora malconcio, mostrando una condizione fisica non ottimale. Il figlio d’arte durante tutta la settimana si è allenato lontano dal gruppo, sottoponendosi a tutte le terapie del caso e lavorando individualmente. Anche ieri durante la rifinituraha svolto una seduta personalizzata, che di fatto lo esclude dal match con il Genoa dell’ex nerazzurro Vieira.