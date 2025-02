Inter Primavera tris al Bologna per puntare al primo posto

Leggi su Ilnerazzurro.it

Giornata numero ventisette per il Campionato1, con l’chiamata a tenere il passo delle squadre di vertice, su tutte Fiorentina e Roma, nella graduatoria del torneo dedicato alle giovani speranze. Con i giovani nerazzurri felici per l’approdo dell’ex tecnico Cristian Chivu su una panchina di Serie A, la squadra di mister Zanchetta affronta la trasferta diconsapevole di dover tornare a Milano con una vittoria per mantenere vivo, come la prima squadra, il sogno tricolore.tempoReduce dalla vittoria di Udine, le giovani speranze nerazzurre partono in maniera propositiva con particolare attenzione a non subire ripartenze o sbavature difensive potenzialmente pericolose. Il match segue una fase di studio fino al 10? quando nasce la prima occasione; Berenbruch avanza palla al piede e pensa alla conclusione da fuori area.