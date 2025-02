Inter nessuno dietro la ThuLa Dalla panchina apporto quasi nullo

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia si appresta ad affrontare il Genoa nell’anticipo del sabato sera a San Siro. La sconfitta di Torino con la Juventus e il sorteggio per gli ottavi di finale della nuova Champions League sono ricordi lasciati alle spalle, ora i ragazzi di Inzagui sono chiamati a riprendere la strada sulla via che porterà allo scontro diretto di sabato 2 marzo allo Stadio Maradona contro il Napoli capolista. Nerazzurri incerottati per la sfida col Grifone e in cui l’dellarisulterà decisivo.Fatica in attaccoL’che affronterà il Genoa alle 20.45 allo Stadio Meazza è praticamente stata scelta. Simone Inzaghi dovrà trovare le giuste pedine per rimettere in piedi una squadra che in poco più di due settimane ha rimediato due sconfitte in campionato che avrebbero potuto costare caro nella lunga battaglia con il Napoli di Antonio Conte per il tricolore.