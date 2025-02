Calciomercato.it - Inter, Inzaghi ‘boccia’ Calhanoglu. Ansia Thuram per Lazio e Napoli

Il regista turco a sorpresa parte dalla panchina nella sfida di San Siro contro il Genoa. Ai box il francese e Carlos AugustoTutto confermato: niente da fare per Marcusper il match di questa sera al ‘Meazza’ trae Genoa, anticipo valido per la 26° giornata del campionato di Serie A.(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante francese non ha ancora superato i postumi della forte contusione alla caviglia sinistra rimediato nel match con la Fiorentina e nel secondo tempo contro la Juventus non era sceso in campo nelle migliori condizioni. Il piede fa ancora male e il figlio d’arte per tutta la settimana ha lavorato individualmente ad Appiano Gentile. Nei prossimi giorni si valuterà per la gara di Coppa Italia con la, ma Simonee lo staff medico nerazzurro non vogliono rischiare nulla in vista dello scontro scudetto die del doppio incrocio degli ottavi di Champions League con il Feyenoord.