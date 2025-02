Inter-news.it - Inter, infortunio per Correa: problema al ginocchio e cambio obbligato

Brutte notizie per Simone Inzaghi durante il primo tempo della sfida trae Genoa a San Siro. Al 40’ minuto,ha accusato un fastidio alche lo ha visibilmente limitato nei minuti finali della prima frazione.NUOVO– Joaquinquasi al termine del primo tempo ha ha chiesto il, ma su richiesta di Inzaghi ha stretto i denti fino all’vallo per evitare modifiche premature all’assetto tattico. La scelta di farlo restare in campo ha permesso all’di concludere il primo tempo senza dover riorganizzare la squadra in corsa, ma il giocatore ha mostrato evidenti segni di difficoltà nei movimenti, riducendo il suo apporto offensivo. Lo stesso Inzaghi ha già pianificato la sostituzione nell’vallo: al rientro in campo ci sarà spazio per uno tra Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, con il tecnico che valuterà chi tra i due potrà garantire maggiore incisività.