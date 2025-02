Internews24.com - Inter Genoa, Vieira prepara la trappola? Cambia modulo e schiera un nuovo big, così vuole ingannare Inzaghi

di Redazionestudia la formazione, possibile cambioed esordio di un big,provare aInzaghisi avvicina. Lo sa bene Patrick, che questa sera scenderà in campo (metaforicamente parlando) con i suoi ragazzi tra le mura di San Siro. Attenzione però alle possibili scelte, giacché – come ricorda Tuttosport questa mattina – sono ancora tanti i dubbi nella mente del tecnico dei rossoblù.Primo su tutti ilcon l’allenatore diviso, spiega il quotidiano, tra il 4-2-3-1 (con Frendrup e Masini davanti alla difesa e un trio atipico alle spalle di Pinamonti composto da Miretti, Zanoli e Cornet). Oppure, continua sempre il cartaceo piemontese, virare sul classico 4-3-3. In questo modo regalerebbe a Onana, fresco di esordio lunedì scorso, la prima maglia da titolare.