Inter-Genoa verso 3 cambi in formazione | la scelta su Calhanoglu!

Si va, partita in programma questa sera alle 20.45. Rispetto alla partita di Torino con la Juventus ci saranno tre. La decisione su Hakan.LE ULTIME – Idiin, rispetto alla sconfitta di domenica scorsa contro la Juventus, saranno tre. Simone Inzaghi sembra infatti essere decisivo., non brillantissimo da quando è rientrato dall’infortunio, non dovrebbe partire dal primo minuto. Kristjan Asllani, in virtù della rifinitura di questa mattina, sarà il prescelto per giocare davanti la difesa. Non gioca una partita da titolare dal 29 gennaio, ossia dal 3-0 rifilato dall’al Monaco nell’ultima partita in Champions League. Ma quello di Asllani non sarà l’unico switch della partita. Infatti, in porta ci sarà l’esodio in campionato di Josep Martinez.