Inter-news.it - Inter-Genoa, una ‘preoccupazione’ per Inzaghi giustifica possibili sorprese – CdS

Leggi su Inter-news.it

è una sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2024-2025. Il tecnico nerazzurro Simoneriflette su unatà in vista del match con i liguri.LA SFIDA –rappresenta un match dal valore capitale per le ambizioni della squadra allenata da Simone. Dopo la sconfitta contro la Juventus per 0-1, i nerazzurri non possono infatti più permettersi passi falsi in campionato, stante la presenza del Napoli a +2 e di una minacciosa Atalanta, in cerca di riscatto, a -3. Per l’occasione, il tecnico piacentino riflette sudell’ultimo minuto nell’11 titolare che presenterà contro i liguri. In tal senso, ad animare le sue riflessioni è la presenza tra i diffidati di tre calciatori fondamentali nel suo scacchiere., trenovità dal primo minutoLA DECISIONE –sta pensando a un cambiamento last minute.