Inter Genoa tocca a Martinez Un mese per dimostrare di che pasta è fatto

di Redazionestasera ma non solo, proteggerà i pali dei nerazzurri. Grande chance per lo spagnolo che per unsostituirà SommerNell’anticipo delle 20:45 trai pali della porta nerazzurra saranno difesi da oggi in avanti, per unda. Il portiere spagnolo è chiamato ad una grande sfida: sostituire Sommer fermo ai box causa frattura al pollice rimediata durante una seduta di allenamento.L’edizione odierna de il Giornale hail punto della situazione sul portiere spagnolo.PUNTO SU– «Fin da staseraa Josep, spagnolo quasi 27enne, guarda caso ex, acquistato la scorsa estate per 13 milioni. Dicono l’abbia voluto espressamente Inzaghi (che di sicuro dalvoleva Gudmundsson), forse per rimproverargli ildi non averlo ai utilizzato e di trovarsi ora on un portiere che ha giocato una partita ufficiale in 9 mesi (in Coppa Italia contro l’Udinese, senza subire gol con un’unica parato all’attivo)».