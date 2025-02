Inter-news.it - Inter-Genoa, San Siro vicino al sold-out! Il dato sugli spettatori

Leggi su Inter-news.it

Il fascino di Sancontinua ad attrarre folle imponenti, confermandosi come uno dei templi del calcio europeo. Anche in occasione della sfida tra, valida per la 26ª giornata di Serie A, il pubblico nerazzurro ha risposto presente.– Sono ben 68.271 i tifosi presenti questa sera a San. La costante affluenza allo stadio è uno degli elementi che stanno accompagnando la stagione dell’. Con numeri spesso vicini al tutto esaurito. Significativa anche la presenza dei tifosi rossoblù: ben 2.591 supporter delhanno raggiunto Milano, occupandoamente il settore ospiti. In un momento in cui il dibattito sul futuro dello stadio è più acceso che mai, questi dati confermano l’importanza di uno degli impianti più iconici del calcio mondiale. Per l’, il pubblico resta il dodicesimo uomo in campo.