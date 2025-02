Inter – genoa | programma e dove vedere il gioco seriale a

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-22 11:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:scriveranno un altro capitolo nella loro lunga storia in Una serie Questo sabato. Due delle squadre più vincenti della storia I volti saranno visti dalla competizione per la seconda volta nella stagione, ma con obiettivi molto diversi. Il set ‘Nerozzurro‘Non vuole perdere la traccia di Napoli nella lotta per il titolo; Mentre ‘I rubinetti‘si trovano nel file undicesima posizione della tabella di classificazione.Gli alunni di Patrick Vieira Vogliono continuare con il buon momento nella divisione massima del calcio italiano. Con la sua vittoria contro di lui Venezia (2-0) Nell’ultima data, i locali hanno vinto la loro seconda vittoria nelle ultime quattro partite.