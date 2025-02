Internews24.com - Inter Genoa, problemi per Correa! Il Tucu chiede il cambio. La reazione di Inzaghi

di Redazioneper! Ilil! Ladia fine primo tempoSI è appena concluso il primo tempo di, ancora ferme sul risultato di 0-0. Partita molto bloccata, senza grandissime occasione da entrambe i lati, con gli ospiti che se la stanno giocando senza paura davanti al pubblico di San Siro.nel finale di frazione per i nerazzurri, con Joaquinche si è accasciato a terrando ila Simone.Il tecnico nerazzurro ha mandato subito a scaldarsi Taremi, facendogli strappare di dosso addirittura la tuta, per poi obbligare ila resistere negli ultimi minuti per poi effettuare il campo ad inizio secondo tempo per non bruciarsi lo slot.ha messo la palla fuori per procedere con la sostituzione, che però non è arrivata ed probabilmente sarà fatta al rientro dagli spogliatoi.