Internews24.com - Inter Genoa, Preziosi: «Per i nerazzurri non sarà una passeggiata! Tanti affari con loro? Senza Motta e Milito…»

di Redazione: «Per inonunacone Milito.» Le parole dell’ex presidente rossoblùEnricoè l’uomo adatto per raccontare storicamente che gara sia, che va in scena oggi a San Siro alle 20,45. Da presidente del Grifone ha intrecciato diverse trattative col club nerazzurro. Ecco cosa ha raccontato a La Gazzetta dello Sport.– «Chiaro che la squadra di Inzaghi sia candidata al titolo, ma nell’ultimo periodo l’ho vista un po’ stanca. Col Napoliuna lotta fino alla fine. Ma occhio al Grifone: mi piaceva già con Gilardino e con Vieira è una squadra più “cazzuta”. Ma per inonuna».CON L’– «L’ultimo Pinamonti, oggi rossoblù. Gliisti erano ancora in debito con me per Milito equei due non avrebbero vinto il triplete.