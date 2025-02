Inter-news.it - Inter-Genoa, parola d’ordine ‘concentrazione’. La carica di Inzaghi – TS

Leggi su Inter-news.it

si disputerà stasera 22 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. I nerazzurri sanno l’importanza capitale di un match che non possono minimamente permettersi di sbagliare, in vista dello scontro diretto con il Napoli in Serie A.LA SFIDA –è un match dal peso specifico estremamente rilevante, stante l’esigenza per i nerazzurri di non perdere ulteriore terreno sul Napoli capolista. I partenopei, attesi dalla trasferta di Como, sono ora a +2 sui meneghini, in attesa dello scontro diretto del Maradona di sabato 1 febbraio. Consapevoli dell’importanza di portarsi momentaneamente in testa, prima della sfida tra la squadra di Antonio Conte e i lariani, i nerazzurri si sono allenati con la convinzione secondo cui il momento decisivo per non perdere il binario scudetto sia ora arrivato.