Inter-Genoa | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su .com

(Adnkronos) – L'scende in campo in Serie A. I nerazzurri affronteranno oggi, sabato 22 febbraio, ila San Siro nella 26esima giornata di campionato. I nerazzurri vogliono difendere il primo posto in classifica, mentre il Grifone continuare la sua striscia positiva per chiamarsi definitivamente fuori dalla lotta salvezza. La sfida tra.L'articoloin tv proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”