Internews24.com - Inter Genoa, le probabili scelte di Vieira: novità nell’undici titolare

Leggi su Internews24.com

di Redazioneintroduce unadal primo minuto: i dettagli in vista della sfida con i nerazzurriIldi Patrickpunta a proseguire il proprio cammino in Serie A e per raggiungere questo obiettivo, si recherà a San Siro per affrontare l’di Simone Inzaghi. Come riportato da Pianeta, per quanto riguarda la formazione, davanti a Leali l’allenatore exschiererà una difesa a quattro con De W, Bani, Vasquez e Martin. A centrocampo lesaranno più limitate; ci saranno Masini, Frendrup e Onana, quest’ultimo alla sua prima dain maglia rossoblù. In attacco, Cornet partirà dacon l’ex Juventus Fabio Miretti che agirà alle spalle di Pinamonti.Nel complesso,dovrà bilanciare l’attacco delcon una solida organizzazione difensiva per affrontare l’, che arriva da una sconfitta e sarà desiderosa di riscatto.