Inter-news.it - Inter-Genoa, Inzaghi rischia a centrocampo! La probabile formazione

Simoneha definito le ultime scelte per la partita di questa sera tra l’e ila San Siro. Spazio ai titolarissimi, con Lautaro Martinez certo per una maglia da titolare. SCELTE – A poco più di tre ore dalla sfida dell’contro ila San Siro, si sono delineate le scelte di Simoneper questa sera. In porta, come ribadito da più giorni, ci sarà proprio Josep Martinez al suo esordio in Serie A proprio contro il suo passato. La presenza dello spagnolo in porta è stata una scelta obbligata perche a perso Yann Sommer per circa venti giorni. In difesa invece, il tecnico piacentino si affida alla solita esperienza di Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi che torna al centro della difesa. Ainvece, Asllani farà rifiatare Hakan Calhanoglu non al meglio.