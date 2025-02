Internews24.com - Inter Genoa, Inzaghi non pensa al Napoli! In campo i tre diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan?

di Redazionenonal! Ini tre? Le ultime in vista del matchSimoneè concentrato sulla sfida che stasera vedrà scendere inl’contro ile non farà a meno dei suoi tre titolari, nonostante il rischio di squalifica per il big match scudetto contro il. Secondo La Gazzetta dello Sport, salvo sorprese dell’ultimo minuto,saranno regolarmente inquesta sera. Le rotazioni riguarderanno altri reparti: in cabina di regia spazio ad Asllani, con Calhanoglu inizialmente in panchina per gestire le energie in vista della sfida con il. Tra i pali sarà obbligatoriamente schierato Martinez, mentre in attacco toccherà a Correa affiancare Lautaro.