Internews24.com - Inter Genoa, Inzaghi ha deciso: schiera quella punta con Lautaro questa sera

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi avvicina, Simoneha scelto la formazione per, sla super novità in attacco, ecco chiconMa insomma, chi schiererà Simonein coppia conMartinez? Una domanda che si pongono da giorni i tifosi nerazzurri, in previsione della gara – il cui calcio d’inizio è in programma alle 20e45 –. La risposta l’ha fornita Tuttosportmattina, così in un breve estratto il quotidiano sulla scelta di Correa. Sarà lui a riportare i meneghini alla vittoria dopo il ko con la Juve?:– «Davanti, dunque, insieme a capitanMartinez – 0 gol in sette precedenti col– ci sarà il “fi glioccio” di, quel Tucu Correa reduce in stagione da 158 minuti in sei apparizioni. L’argentino instagione è rientrato alla base, non ha trovato una squadra né in estate né a gennaio, però si è rimesso in gioco e, quando lo ha avuto, lo ha premiato.