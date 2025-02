Sololaroma.it - Inter-Genoa, Inzaghi a caccia della vetta: Streaming Gratis e Diretta Live

In questo sabato 22 febbraio, la ventiseiesima giornata di Serie A si articolerà con quattro match, il primo dei quali si giocherà alle ore 15 e vedrà affrontarsi Parma e Bologna, mentre il programma verrà chiuso alle ore 20.45 da. Nerazzurri e rossoblù si sfideranno in quel di San Siro, con punti decisamente delicati in palio soprattutto per la formazione di Simoneche andrà avittoria per scavalcare per una notte il Napoli inalla classifica. Gli ospiti si trovano invece a debita distanza dalla zona retrocessione e cercheranno un risultato di prestigio.Il momento di54 sono i punti raccolti dall’fino a questo momento, che stanno garantendo il secondo posto in classifica. Nelle ultime settimane però i nerazzurri hanno vissuto una flessione, che ha portato a due sconfitte – l’ultima nel derby d’Italia con la Juventus – in tre partite, che non hanno dato modo di approfittare dei tre pareggi consecutivi del Napoli.