Internews24.com - Inter Genoa 1-0, Lautaro regala il primo posto ai nerazzurri, in attesa del Napoli! La classifica Serie A aggiornata

di Redazione1-0,ilai, indel! Ladopo la vittoria nerazzurraFinisce qui, gara di questo sabato diA, valido per la 26a giornata. Iportano a casa 3 punti importantissimi per la, grazie ad un gol nel finale di gara diMartinez, che di testa, dopo una gara difficile, batte Leali con un’incornata decisiva. Inzaghi si gode quindi il, indeldi Conte, che domani alle 12:30 scende in campo contro il Como e potrebbe riprendersi la testa della. Ecco la graduatoria57 (26 partite giocate)56 (25)Atalanta 51 (25)Lazio 47 (26)Juventus 46 (25)Fiorentina 42 (25)Milan 41 (25)Bologna 41 (25)Roma 37 (25)Udinese 36 (26)Torino 31 (26)30 (26)Como 25 (25)Cagliari 25 (25)Lecce 25 (26)Verona 23 (25)Parma 23 (26)Empoli 21 (25)Venezia 17 (26)Monza 14 (25)Leggi sunews24.