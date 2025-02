Juventusnews24.com - Inter Genoa 1-0, Lautaro regala i tre punti a Inzaghi: polemiche per un episodio in favore dei nerazzurri

di Redazione JuventusNews241-0,i tre: il resoconto e il tabellino della sfida vinta dai rivali della JuveDopo 78? in cui ilha mantenuto la porta inviolata,Martinez hato i treall'. L'attaccante argentino ha siglato un bel gol che ha permesso ai bianconeri di vincere una partita sicuramente non semplice. A far discutere il mancato giallo a Mkhitaryan che era diffidato.La Juve, che aveva battuto inell'ultimo match di campionato, scenderà in campo contro il Cagliari nella giornata di domani, domenica 23 febbraio.