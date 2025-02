Inter-news.it - Inter-Genoa 1-0, il tabellino della partita della 26ª giornata di Serie A

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo ilvalida per la ventiseiesimadiA 2024-2025.PESANTISSIMA – L’passerà la notte in testa alla classifica diA! Alla vigilia di Como-Napoli e a sette giorni dallo scontro diretto del Maradona la squadra di Simone Inzaghi fa il suo, ma quanta fatica per battere il. Ci pensa Lautaro Martinez al 78?, con un colpo di testa su corner di Hakan Calhanoglu deviato da Patrizio Masini, a sbloccare unache sembrava ancora una volta stregata. Con l’ennesimo legno, una traversa di Nicolò Barella, e l’ennesimo infortunio, del tragicomico Joaquin Correa. Tre punti di platino, con una vittoria “sporca” ma fondamentale per proseguire nella corsa di vertice. E con Josep Martinez decisivo sullo 0-0 tre minuti prima del gol