Inter-news.it - Inter-Genoa 1-0, ci pensa Lautaro Martinez! Primi per una notte

Termina 1-0, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-0SECONDO TEMPO – Non cambia di molto il copione nella ripresa rispetto al primo tempo, con un’che fatica parecchio a rendersi pericolosa, merito anche di unmolto bravo a difendersi. La prima vera occasione della partita arriva addirittura al 70?, quando Nicolò Barella lascia partire una sassata dalla distanza che si stampa però sull’incrocio dei pali, a testimonianza di un periodo non fortunatissimo con i legni per i nerazzurri. Poco dopo addirittura è ila rischiare di passare in vantaggio: calcio d’angolo con carambola, la palla finisce a Ekuban conche compie una grandissima parata in uscita per mantenere la porta inviolata.