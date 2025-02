Inter-news.it - Inter-Genoa 0-0 al 45?, poca brillantezza. Correa va KO

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO –non brillantissima in questa prima frazione di gioco, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Nei primi cinque minuti di gara i nerazzurri mostrano ritmo alto e voglia di aprire subito le marcature, salvo poi spegnersi lentamente con il passare dei minuti, merito anche di uncoraggioso e con tanto pressing alto. Sono poche, in realtà, le occasioni da segnalare, con i due portieri poco impegnati dai rispettivi attacchi avversari. Nel finale, attorno al 40?, piove sul bagnato per l’, con Joaquinche resta a terra per un problema al polpaccio. L’argentino stringe i denti per arrivare a fine primo tempo, dove al suo posto entrerà Mehdi Taremi.