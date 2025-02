Ilgiorno.it - “Insieme per la pace“. In concerto due violiniste: una ucraina, l’altra russa

per la“,e armonia di parole. Domani alle 17, il polo culturale Il Mulino di Vione ospiterà un evento che unirà musica e parole in un messaggio di armonia e fratellanza. Protagoniste della serata saranno la violinistaYulia Berinskaya e la violinistaTetyana Fedevych (nella foto), accompagnate al pianoforte da Tomoko Murakoshi. Le letture saranno affidate all’attrice Alessandra Camurri, mentre la direzione musicale sarà curata dal maestro Gianfranco Messina. Il programma prevede un repertorio che spazia dalle melodie di Cajkovskij, Prokof’ev e Skoryk ai canti cosacchi e popolari. Alle esecuzioni musicali si alterneranno otto letture interpretate da Alessandra Camurri, tratte da testi di prosa e poesia, dall’articolo 11 della Costituzione Italiana, da un messaggio per ladi papa Francesco e dal celebre discorso all’umanità tratto da “Il grande dittatore“ di Charlie Chaplin.