Insidia playout, è l’ultima chiamata . Anche i tifosi mobilitati per la Spal

Se non èper evitare i, poco ci manca. D’accordo, dopo la gara col Campobasso ne mranno altre 10 al termine della regular season, con 30 punti in palio, ma se lanon riuscisse a fare bottino pieno coi molisani le probabilità di salvarsi direttamente si ridurrebbero ai minimi termini. La squadra di Prosperi, che un mese fa ha preso il posto di mister Braglia sulla panchina rossoblù, è proprio una delle poche su cui Antenucci e compagni possono ancora provare a fare la corsa. Il Campobasso – che domenica scorsa ha battuto in maniera sorprendente la Ternana – è a +6 sui biancazzurri, e in caso di arrivo a braccetto puòcontare sullo scontro diretto dell’andata (4-0). È evidente quindi che soltanto una vittoria potrebbe rimettere in corsa la, reduce da quattro sconfitte di fila (due con Dossena e altrettante con Baldini) e alla disperata ricerca di una svolta che non arriva mai.