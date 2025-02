Ilrestodelcarlino.it - Iniettava farmaci contraffatti. Ancora guai per il medico estetico. Chiuso l’ambulatorio del ‘dr Stefa’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di via Soldati a Pianoro è - di nuovo -. Sotto sequestro, al termine di un’indagine condotta dal Nas, conclusasi con la misura cautelare della sospensione dell’esercizio della professione, per un anno, per ilche lo gestisce. Sessantotto anni, da venti almeno il professionista passa da un’aula di tribunale all’altra, con accuse che vanno dalle lesioni mediche gravi a l’utilizzo di medicinali guasti o. Tuttavia, continuando a operare, più o meno ininterrottamente (adesso è stato sospeso anche dall’Ordine), nella stessa maniera spregiudicata. L’ultima indagine che lo riguarda riunisce quattro denunce sporte tra il 2022 e il 2023 da altrettante vittime che hanno riportato danni permanenti al viso causati dalla somministrazione, da parte del, diacquistati su siti cinesi e coreani, contenenti, oltre ad acido ialuronico, anche olio di silicone, il cui utilizzo è vietato dal 1993.