Infortunio Sommer operazione riuscita | i tempi di recupero

L’Inter Campione d’Italia fa la conta dei propri uomini arruolabili in vista dell’impegno di questa sera a San Siro con il Genoa per la ventiseiesima giornata di Serie A. Al problema già noto che ha colpito Marcus Thuram nella gara casalinga con la Fiorentina, si è aggiunto in settimana un’altro guaio fisico che questa volta è toccata al numero 1 nerazzurro, Yann, che starà fuori a lungo saltando impegni fondamentali per la stagione nerazzurra.diArrivato nell’estate 2023 per prendere il posto del partente André Onana,si laurea Campione d’Italia alla prima stagione con l’Inter, risultando decisivo in molte occasioni nella stagione tricolore, dominata dall’inizio alla fine dai ragazzi di Inzaghi. Il numero 1 svizzero, in arrivo dal Bayern Monaco, ha difeso la porta nerazzurra chiudendola quanto basta per consegnare all’Inter la miglior difesa della scorsa Serie A mentre quest’anno, nonostante un numero elevato di clean sheet stagionali, ha dovuto raccogliere più palloni del previsto, a volte in gran quantità in una sola partita, vedasi Juventus all’andata (4-4) e ilcon la Fiorentina (3-0).