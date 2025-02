Juventusnews24.com - Infortunio Savona: il terzino salta Cagliari Juve! Il comunicato del club bianconero sulle sue condizioni

Infortunio Savona: il terzino salta Cagliari Juve! La nota ufficiale del club bianconero

Nicolò Savona non sarà nella lista dei convocati per il match contro il Cagliari. È stata resa nota la lista dei calciatori convocati da Thiago Motta per il match che la Juventus giocherà domani sera contro il Cagliari. Non ci sarà Nicolò Savona: ecco la nota del club bianconero sulle sue condizioni – «Non fa parte dei convocati Nicolò Savona che, a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, rimarrà a Torino. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni».