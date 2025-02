Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga, altra tegola in casa Juventus: definiti i tempi di recupero. Quando può rientrare

di RedazioneNews24indidel difensore portoghese di proprietà del Chelsea.rientraPiove sul bagnato in. Non solo l'eliminazione ai playoff in Champions League per mano del Psv ma anche un nuovoin difesa. A sto giro a farne le spese è.Il difensore arrivato dal Chelsea ha rimediato una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra e dovrà stare fermo ai box per le prossime 3-4 settimane, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.