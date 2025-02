Sololaroma.it - Infortunio Dovbyk, Roma cauta: la tabella verso il recupero

Per poter sperare di giocarsi al meglio le proprie carte sia in campionato che in Europa League, ladovrà arrivare nei momenti decisivi con tutti i giocatori al meglio della condizione. Tra coloro che dovranno fare la differenza da qui al termine della stagione c’è sicuramente Artem, che nel corso del suo primo anno in Italia ha avuto qualche problema di adattamento ma ha anche dimostrato di poter essere un fattore se messo nelle migliori condizioni.L’attaccante ucraino ha dovuto poi convivere anche con una serie di piccoli problemi fisici, che lo hanno costretto anche a giocare non al massimo della forma. Alla vigilia del match con il Porto,ha rimediato un risentimento all’adduttore, che lo ha costretto a dare forfait in Europa League. Fortunatamente l’resta di lieve entità e non preoccupa la, con ladiche ha un preciso obiettivo.