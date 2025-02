Internews24.com - Infortunio Dele-Bashiru, Baroni sul match con l’Inter: «Difficile recuperarlo ma dobbiamo verificare le sue condizioni»

di Redazioneha parlato delle probabilità di recupero del giocatore in vista delconIl 25 febbraio si gioca Inter Lazio,valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà una gara complicata per entrambe le squadre e i biancocelesti devono fare i conti con una tegola pesante. Si è infatti infortunatooggi pomeriggio nella sfida valevole per la 26esima giornata di campionato che la Lazio ha disputato – pareggiando – contro il Venezia fornendo dunque alla Juve l’assist perfetto per il sorpasso in caso di vittoria contro il Cagliari domenica.intervistato nel post partita, ha parlato proprio delledie della presenza del giocatore contro. Di seguito le dichiarazioni del tecnico biancoceleste, ecco cosa ha detto.