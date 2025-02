Juventusnews24.com - Infortunati Juve: perché così tanti stop in difesa? «Non è sfortuna, avete tutte le informazioni!». Il motivo spiegato da Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha parlato deglidi casaalla vigilia di Cagliari. Ecco le sue parole in conferenza stampaha parlato del problemache connota lain questo momento della stagione. Ecco le sue parole alla vigilia della sfida contro il Cagliari.TROPPI INFORTUNI IN– «Vai a vedere nel calcio attuale e quasile squadre che giocano tante partite come noi. Ci sonossimi, non è. Guardate il Manchester City. È un reparto imporssimo in una squadra di calcio: dà equilibrio, solidità, inizio del gioco quando hai la palla. Guardate il Real Madrid e il Manchester City,le. Non è».LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DIPRE CAGLIARILeggi suntusnews24.