Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Douglas Luiz a Kalulu, passando per Renato Veiga. Tutti gli aggiornamenti dall’infermeria

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: daperglibianconera verso i prossimi impegniL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazionein casa, attesa domani sera dalla trasferta insidiosa sul campo del Cagliari.ha proprio questa partita nel mirino dopo aver saltato l’Inter e l’ultima sfida in Champions League col Psv. Ancora ai box(che Thiago Motta conta di recuperare per l’Atalanta il 9 marzo) e(che ne avrà per 3-4 settimane).Leggi suntusnews24.com