Juventusnews24.com - Infortunati Juve, chi recupera e chi no per la trasferta di Cagliari. Il punto e gli aggiornamenti forniti da Thiago Motta

di RedazionentusNews24, chie chi no per ladi. Glidanella conferenza stampa della vigiliaIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida trantusha parlato tra le altre cose anche della situazione.SCEGLIERE LA FORMAZIONE E SITUAZIONE– «Bremer, Milik e Cabal non ci sono, Kalulu e Renato Veiga no. Poi oggi vediamo per gli altri con l’ultimo allenamento. La formazione di domani scenderà in campo con la massima attenzione e con il massimo impegno come sempre fatto. Sarà una partita complicata, l’importante è ricominciare sempre. Affronteremo la partita con ilconcentrati per meritare alla fine la vittoria».LA CONFERENZA STAMPA DIPRELeggi suntusnews24.