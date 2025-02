Tpi.it - Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 febbraio su Rai 3

Leggi su Tpi.it

chie ospiti, 222025, Rai 3Questa sera, sabato 222025, alle ore 21 su Rai 3 va in ondachi, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente esicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte ledi stasera.In aggiornamento.Streaming e tvDove vederechiin diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21, stasera – sabato 222025 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming.