Ilrestodelcarlino.it - Indagine della Procura: spariti 200mila euro dai conti di Area Blu

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, 22 febbraio 2025 – DaidiBlu sono. E c’è un’in corso per accertare le responsabilità di quanto accaduto. Oltre alla, si muove però anche la stessa società partecipata dal Comune, che attraverso il direttore generale Emanuele Rocchi si dice al lavoro per compiere “ogni azione utile per tentare di recuperare quanto, si presume, le sia stato indebitamente sottratto”. La questione ha radici profonde. Nella nota integrativa allegata al bilancio 2023 diBlu, pubblicato la scorsa estate, alla voce ‘Oneri diversi di gestione’ si parla infatti di “circadi sopravvenienza passiva derivante dal ripristino delle fatture da ricevere a seguito di registrazioni non chiaramente identificate e per le quali sono in corso ulteriori indagini”.