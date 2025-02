Lanazione.it - "Incontriamoci" a lezione. La sfida di cinque pakistani. Così imparano l’italiano

Leggi su Lanazione.it

Muhammad, Ali, Imtiaz, Muhsin, Masood (nomi di fantasia), hanno età da ragazzi in corpi, per dirla con Paolo Conte, di ‘uomini grossi come alberi’. Inutile provare a chiedere loro racconti su quanto hanno passato, preferiscono tacere, trapelano solo anni trascorsi in Libia o in Algeria, prima di poter varcare il Mediterraneo. Li incontriamo a Chianciano Terme, nella sede dell’associazioneonlus; i loro volti seri e scolpiti si ammorbidiscono solo quando quelli che hanno figli, mostrano le foto, nei cellulari: sono bambini, spesso vestiti in abiti caratteristici, che ne esaltano la grazia ma diffondono un profondo senso di distanza e nostalgia. È per le persone a loro più care, che si trovano ora a oltre 5.000 chilometri, che questiuomini del Pakistan, in Italia da circa sei mesi, provano a costruire un futuro migliore.