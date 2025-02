Ilgiorno.it - Incidente tra tre auto lungo viale Milano a Lodi: sei feriti e traffico in tilt

, 22 febbraio 2025 –tra tre, seiin. Caos, ail trafficatissimo, per l’che oggi pomeriggio ha coinvolto tre veicoli. L’impatto, la cui origine è al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruirne la dinamica, è stato segnalato all’altezza del cimitero maggiore. L’è stato rilevato, in particolare, dalla polizia locale che ha anche gestito l’intensa viabilità del sabato pomeriggio. Dopo l’impatto, una delle trevetture è rimasta dritta in carreggiata, verso la banchina, la seconda di traverso e l’ultima è finita sopra uno spartie ha abbattuto un palo, con seri danni alla carrozzeria. Fortunatamente, comunque, nonostante lo spavento, nessuno corre pericolo di vita e i coinvolti hanno accusato soltanto lievi traumi.