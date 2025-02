Dayitalianews.com - Incidente di Caselle, il drammatico annuncio del pilota: “Bird strike, ho fatto bird strike!”

Leggi su Dayitalianews.com

Il 16 settembre 2023 la freccia tricolore Pony quattro, guidata dalOscar Del Do’, precipitò al suolo colpendo un’auto di passaggio e provocando la morte della piccola Laura Origliasso, di appena 5 anni, insieme alla sua famiglia. A lungo si è indagato sulle cause della tragedia e, a distanza di oltre un anno, l’sarebbe da attribuire ad un cosiddetto, che in gergo significa una collisione con degli uccelli. La conferma arriva direttamente dall’audio estrapolato al momento dell’, in cui Del Do’ urla: “, houn”., le dinamiche della tragediaDopo aver perso il controllo del velivolo Del Do’ azionò il pulsante di espulsione dell’aereo, che proseguì la sua corsa investendo un’auto che si trovava a passare in quel momento, provocando la morte della piccola Laura.