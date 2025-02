Thesocialpost.it - Incidente a Castel San Giorgio: nonna e nipote investite sulle strisce pedonali

Un gravesi è verificato nel pomeriggio di venerdì 21 febbraio 2025 aSan, in provincia di Salerno, dove unae la sua nipotina sono stateda un’automobile mentre attraversavano la stradain via Garibaldi.La dinamica dell’L’è avvenuto mentre le due stavano facendo una passeggiata a piedi. Alla guida del veicolo si trovava un giovane che si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale diSan, che hanno sottoposto il conducente ai test per alcol e sostanze stupefacenti, entrambi risultati negativi. Rimane da chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.Le condizioni delle vittimeI soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul luogo dell’, trasportando d’urgenza lae la nipotina all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, e successivamente in una struttura ospedaliera a Napoli per ulteriori accertamenti.